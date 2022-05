MotoE Mugello: La pole è di Aegerter, due italiani in prima fila

Dominique Aegerter brilla sul caldo Autodromo del Mugello. Al top in entrambe le prove libere, completa poi l’opera nel pomeriggio. La primissima pole position MotoE tra le colline toscane porta il suo nome, ma i ragazzi di casa non sono lontani. Kevin Zannoni e Mattia Casadei in particolare si prendono le restanti posizioni in prima fila, pronti per le due gare tricolori in programma sabato e domenica. Vediamo com’è andata, ricordando tutti gli orari del round italiano.

Prove Libere 1

La prima notizia è che ci sono ben due sostituti, entrambi di casa. Dopo Le Mans in corsa, Andrea Mantovani riprende nuovamente il posto di Bradley Smith, ancora alle presente con i postumi del botto alla 24 Ore di Le Mans. Esordio MotoE poi per Massimo Roccoli, al debutto in sostituzione del campione in carica Jordi Torres, ancora unfit dopo l’incidente in Francia. Per quanto riguarda il turno, il nuovo leader Dominique Aegerter manda già un segnale chiaro, ma gli italiani ci sono.

Prove Libere 2

Secondo turno MotoE di giornata con tempi che si abbassano rispetto a quanto visto al mattino, anche se il pilota al comando è sempre uno, Dominique Aegerter. Non manca un incidente per Hikari Okubo sul finale, senza conseguenze per il pilota. Questo però porta alle bandiere gialle ed alla cancellazione di alcuni tempi. Ecco la classifica FP2 e combinata, i primi 9 accedono direttamente alla Q2 mentre gli altri disputeranno la Q1.

Le qualifiche

Si comincia con la Q1, che vede in azione anche gli esordienti Manfredi e Finello, più il sostituto Roccoli. Due posti disponibili per passare il turno, chiaramente la lotta scatta da subito per assicurarseli. Alla fine svettano ben due debuttanti: Marc Alcoba è il migliore, Kevin Manfredi si prende il secondo posto. Non mancano brividi proprio alla bandiera a scacchi per un incidente finale: Cardelús scivola al Correntaio, trascinando con sé l’incolpevole Roccoli. L’italiano, subito accanto al collega, se ne va poi zoppicante, mentre l’andorrano (dolorante ad una gamba) viene soccorso dal personale medico. L’incidente finisce sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara.

La classifica è completa, ecco decisi gli 11 ragazzi in lotta per la prima pole position MotoE al Mugello. Si fanno vedere subito gli italiani, Zannoni e Casadei su tutti, ma non vuole mancare nemmeno Dominique Aegerter. Il migliore delle prove libere vuole confermarsi, eccolo quindi inanellare una serie di giri veloci che lo portano al comando. E lì rimarrà fino alla bandiera a scacchi, che decreterà la sua pole position! C’è un doppio tricolore però in prima fila: Kevin Zannoni e Mattia Casadei si confermano competitivi e pronti alla battaglia in gara. Ma come loro anche tutti gli altri italiani, sarà una bella lotta nelle due corse in programma…

Foto: Valter Magatti