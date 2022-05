MotoE Mugello: Gara 1 è di Aegerter, Ferrari-Mantovani sul podio

Una super battaglia in questa prima gara MotoE al Mugello, ma vince Dominique Aegerter. Il pilota svizzero, scattato dalla pole, deve sudarsela assieme a tanti agguerriti rivali, ma alla fine riesce ad avere la meglio. Seconda piazza per un soddisfatto Matteo Ferrari, decisamente contento finora del suo fine settimana sulla pista italiana. Sorride ancora di più Andrea Mantovani: sostituto in corsa anche per questo round, eccolo per la prima volta sul podio di categoria, beffando Granado per 7 millesimi. Ecco il resoconto di questa intensa Gara 1.

La gara

Corsa che scatta con cinque minuti di ritardo per qualche goccia di pioggia, distanza totale ridotta a 5 giri. Da ricordare che Miquel Pons, 6° in qualifica, è stato retrocesso di tre caselle per la pressione delle gomme inferiore al limite consentito. Massimo Roccoli invece dovrà scontare una Long Lap Penalty per un incidente avvenuto in Q1. Ottimo scatto al via di Aegerter, ma alla San Donato sia Zannoni che Ferrari hanno la meglio. Arrivano poi anche Canepa e Granado, il poleman perde altre posizioni, ma ecco volare qualche pezzo poco dopo per un contatto tra il #7 ed il brasiliano (che colpisce l’italiano al posteriore). Non per questo la battaglia rallenta, anzi Granado ed Aegerter traggono il massimo vantaggio dai giochi di scie passando davanti a tutti. Ma nessuno fugge, è una lotta senza respiro sul mitico Mugello! Dominique Aegerter però non si fa più beffare, arriva in successo in questa prima Gara 1 davanti a Matteo Ferrari, autore di una corsa decisamente solida. Guizzo finale di Andrea Mantovani, che si prende il suo primo podio MotoE con un ultimo scatto. Solo 7 millesimi sulla linea del traguardo per avere la meglio su Granado!

La classifica

