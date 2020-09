MotoE, Misano: Matteo Ferrari, ecco il primo successo del 2020

Matteo Ferrari trionfa sul tracciato di casa. Primo acuto del 2020 per il campione in carica, accompagnato sul podio da Xavier Simeon e Dominique Aegerter.

La zampata del campione al Misano World Circuit. Matteo Ferrari continua a dimostrare quanto gli piaccia questo tracciato: dopo il doppio trionfo nel 2019, ecco arrivare nuovamente il successo su questa pista, un risultato che gli permette di risalire in classifica MotoE. Ora è a -12 dal leader in campionato Dominique Aegerter, 3° subito dietro a Xavier Simeon. E ricordiamo che la prossima settimana abbiamo altre due gare sempre su questo circuito…

La pole sabato è stata di Ferrari, ma si ritrova quarto per la penalità di Jerez. È Casadei a scattare davanti, con Simeon e Tulovic accanto: ottima la partenza dell’alfiere SIC58, seguito dai colleghi in prima fila e dal campione in carica. Brutta giornata per Hook, protagonista di una lunga uscita di pista, ma non manca qualche sbavatura anche per qualche altro pilota, che porta a vari cambiamenti in classifica.

Tra loro c’è Tulovic, che perde parecchie posizioni ma permette così a Ferrari di risalire in terza piazza, con alle spalle Torres, Aegerter ed il leader in campionato Aegerter. Gara sprint, ma c’è tempo per avere un battagliero sestetto di testa in fuga per le posizioni del podio. Matteo Ferrari in particolare è scatenato: supera i due rivali che lo precedono e mantiene la testa fino alla bandiera a scacchi.

Dopo la prima E-Pole MotoE, ecco il primo successo stagionale per il campione in carica, che al traguardo precede Xavier Simeon e Dominique Aegerter, che si toglie lo sfizio anche di stampare il nuovo record in gara: 1:43.261 per il pilota svizzero, all’esordio ma al terzo podio in tre gare. Battaglia finale che non premia Casadei, 5°, mentre contiamo in top ten anche Zaccone, De Angelis e Marcon.

