MotoE Misano: A Jordi Torres l’ultima E-Pole, Zaccone in prima fila

Jordi Torres conquista l'E-Pole dell'ultimo round MotoE 2021. Prima fila completata da Eric Granado e dal leader Alessandro Zaccone.

Ultima E-Pole dell’anno che finisce nelle mani del campione uscente. Jordi Torres infatti piazza la zampata al Misano World Circuit, conquistando la prima casella in griglia di partenza. Seconda piazza finale per Eric Granado, terzo è l’attuale leader MotoE Alessandro Zaccone. In prima fila quindi i tre maggiori protagonisti in classifica generale nella lotta per il titolo 2021, ma ce ne sono anche tanti altri matematicamente ancora in gioco. Seguiranno due gare da non perdere, la prima oggi alle 16:20 (qui tutti gli orari del GP).

Le qualifiche

Si riparte dalla classifica delle FP1 (visto nelle seconde libere la pioggia ha alzato nettamente i tempi), ma non col formato ‘solito’. Il turno dura 15 minuti, ma soprattutto i piloti sono in pista tutti assieme. Previsto un massimo di cinque giri per ciascuno, compresi anche quello d’uscita e quello di rientro. Non manca un colpo di scena, ovvero la caduta di Tulovic: il vincitore del penultimo round è quindi fuori dalla lotta per la pole position. Piazza invece la zampata Jordi Torres, ci prova fino all’ultimo Eric Granado ma senza riuscirci. Il campione in carica quindi si prende la prima casella in griglia davanti al brasiliano, terza piazza per Alessandro Zaccone.

La classifica

Foto: motogp.com