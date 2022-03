MotoE, Michelin rimane fornitore unico fino alla stagione 2024

La categoria elettrica potrà contare su Michelin per altri due campionati. Di oggi la notizia del rinnovo dell’accordo tra la MotoE e la compagnia francese, che quindi andranno avanti almeno fino alla stagione 2024. Procedendo insieme anche verso quello che sarà un nuovo ed interessante capitolo della Coppa del Mondo. Stiamo parlando dell’arrivo dell’innovativa V21L firmata Ducati (qui i suoi segreti) come moto unica a partire dal 2023. Salutando la modenese Energica, pioniera del campionato.

Un accordo rinnovato che continua nel segno della sempre maggiore sostenibilità, un connubio di spicco parlando di elettrico. Gomme anteriori composte per il 33% di materiale ecosostenibile di ogni tipo, che sale al 40% per quanto riguarda le posteriori. Un aspetto sottolineato sia da Maria Esperanza Gaspar Aguilon (Michelin) che da Marc Saurina (Dorna). “Da subito la competizione serrata è diventata un aspetto essenziale, di cui Michelin è parte integrante. Le corse sono il perfetto laboratorio per provare nuove tecnologie e la MotoE è l’ideale per sviluppare le gomme del futuro.”

Foto: motogp.com