Mattia Casadei punta in alto: vuole vincere sia in MotoE che nel CIV. Il giovane riminese è al quarto anno nelle elettriche. Dopo 3 stagioni con la Sic58 Squadra Corse, ora gareggia per il Team Pons. Casadei parteciperà, inoltre, al CIV Supersport Next Generation su Yamaha R6 del Team Rosso Corsa.

“Sono molto carico per questa stagione – afferma – Mi sento in forma e non vedo l’ora di cominciare. Mi sono subito trovato bene con il team Pons, ci sono ottime persone. Quest’anno vorrei vincere il titolo. Nel 2021 sono stato spesso davanti, ho lottato, sono salito sul podio ma ho avuto un po’ di sfortuna e le cose non sono andate come speravo. In ogni caso, con i “se” e con i “ma” non si va da nessuna parte e non ha senso pensarci. Ora guardo avanti. Sono al quarto anno in questa categoria e punto al successo finale”.

Perché hai lasciato la Sic58 Squadra Corse?

“Sarò sempre grato a Paolo Simoncelli che mi ha dato la possibilità di correre nel Mondiale, mi ha aiutato ed ha creduto in me. Alla fine della scorsa stagione ho pensato che fosse giunto il momento di provare a dare una svolta alla mia carriera motociclistica quindi ho cambiato squadra”.

Chi sarà il tuo avversario più temibile?

“Me stesso! Le gare sono prima di tutto una sfida con me stesso. Per il resto ci sono tanti piloti forti: Aegerter, Granado, Ferrari ed altri”.

Farai anche il CIV quindi sfiderai Matteo Ferrari pure lì.

“Molti piloti del Mondiale MotoE fanno anche il CIV. Punto al titolo anche nel Campionato Italiano Supersport 600 Next Generation. Tra l’altro sfiderò Massimo Roccoli che per me è sempre stato un po’ un riferimento, un maestro per tutto”.

Foto: MotoGP.com

