MotoE, Matteo Ferrari all’attacco: la storia può ripetersi?

Quinta stagione in MotoE sempre con gli stessi obiettivi. Matteo Ferrari sarà uno dei veterani della categoria ma potrebbe non essere un grande vantaggio. La grande novità del Mondiale elettrico 2023 sarà il cambio di costruttore, una sfida interessante ed innovativa. Anche i più esperti, come Ferrari appunto, dovranno adattarsi ad un mezzo molto diverso. Il pilota riminese conosce bene le Ducati, ma solo Superbike, con cui ha corso sia nel Mondiale che nel CIV. La ‘versione elettrica’ sarà quindi un’incognita in più, o forse no: ricordiamo com’è andato il 2019 per il pilota numero #11…

Sempre sul podio

Matteo Ferrari è diventato fin da subito uno dei solidi protagonisti della MotoE. A partire appunto dal titolo conquistato nella primissima stagione dell’allora neonato campionato elettrico, ma anche in seguito non è davvero andata male. Qualche gara è andata meglio di altre, ma il 25enne di Gresini Racing non ha mai fatto peggio del 3° posto finale in classifica generale! In totale finora ha conquistato 7 vittorie, altri sei podi, una pole position e quattro giri veloci. Da notare che gli unici ritiri in quattro anni sono avvenuti nel 2020, nelle altre tre stagioni ha concluso tutte le gare e sempre a punti. Una solidità impressionante per il pilota italiano, pronto per la nuova sfida.

Ferrari mira in alto

“È il mio quinto anno di fila in MotoE e con la famiglia Gresini. Chiaramente sarà una nuova sfida con una nuova moto, quindi ci saranno tante cose da fare già nei primi test, ma l’obiettivo è sempre lo stesso. Sono pronto a lottare per tornare in alto, soprattutto in prima posizione, quella che mi piace di più.” Matteo Ferrari ha messo subito le cose in chiaro nel corso della presentazione della squadra, un concetto espresso anche dal team manager Luca Gresini. Come accennato, nell’anno di debutto del campionato è stato proprio lui il pilota in grado di adattarsi prima degli altri, il titolo lo dimostra. E se riuscisse a fare lo stesso scherzetto anche quest’anno?

Foto: Gresini Racing