MotoE, Marco Grana DT Sic58 “Bisogna avere una mentalità più aperta”

Ogni volta che si parla MotoE c’è qualcuno che le paragona agli elettrodomestici, alle lavatrici, ai ferri da stiro… La Ducati V21L riuscirà finalmente a conquistare il cuore del grande pubblico? Esteticamente è bellissima ed a livello di prestazioni sembra essere nettamente superiore alla vecchia Energica, utilizzata in Moto E dal 2019 al 2022. Il Direttore Tecnico della Sic58 Squadra Corse, Marco Grana, ne è entusiasta.

“Lo zoccolo duro del motociclismo è sempre dura da fare innamorare – dice Marco Grana Corsedimoto – La moto è molto bella. A prima vista sembra a benzina invece è elettrica. La Ducati ha fatto veramente un ottimo lavoro. La proveremo nei test a Jerez tra qualche giorno quindi riusciremo subito a capire il potenziale”.

La Ducati V21L conquisterà gli scettici?

“Credo che bisognerebbe avere una mentalità più aperta. Certo, non dobbiamo pensare che a breve termine al MotoE prenda il posto di una categoria come la MotoGP ma è semplicemente una categoria in più del Motomondiale. L’anno scorso ci sono state delle splendide gare, con combattimenti stupendi: è bella da vedere. Gli appassionati di gare dovrebbero capire che l’importante è vedere le battaglie tra i piloti e la competitività generale del mezzo”.

La Sic58 schiera Kevin Zannoni e Kevin Manfredi, due piloti molto forti, entrambi in gradi di puntare ai vertici.

“Siamo una squadra italiana con due italiani e non è da sottovalutare. Con un pilota solo non c’è un confronto ed averne due aiuta sicuramente ci consente di arrivare prima ai risultati. Zannoni e Manfredi sono entrambi molto agguerriti e sicuri del proprio potenziale. Cercheremo di essere protagonisti”