MotoE: Marco Grana “Zannoni ha sbagliato ma ora cominciamo a vincere”

Sarebbe potuto essere un week-end indimenticabile per Kevin Zannoni, tra i grandi protagonisti della MotoE. Il pilota romagnolo, invece, è tornato a casa con l’amaro in bocca. Dopo aver stabilito il terzo tempo in qualifica, in gara-1 è scivolato mentre stava duellando per la vittoria con Mattia Casadei mentre domenica ha mancato il podio all’ultima curva terminando la gara al quarto posto.

Il team SIc58 Squadra Corse aveva lavorato in modo straordinario ma ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Ne abbiamo parlato con Marco Grana, direttore tecnico della squadra di Paolo Simoncelli.

Marco, come valuti lo scorso week-end in MotoE?

“È stato in generale un ottimo week end. Venerdì ci siamo giocati la pole e l’abbiamo persa per 20 millesimi. Gara1 sapevamo di essere molto forti, Kevin era veramente in forma e voleva vincere. Ha commesso un errore dovuto all’inesperienza con queste moto. Ci stava provarci, la vittoria è sempre qualcosa in più ma il modo in cui ci ha provato è sbagliato. Kevin Zannoni comunque ne aveva molto di più di Mattia Casadei e provarci era quasi d’obbligo. A mente fredda dispiace per il podio perso ma sono sicuro che ci rifaremo. In gara-2 ha fatto bella gara, peccato per il podio perso all’ultima curva ma comunque ha offerto una buona prestazione”.

Vi siete espressi ad alti livelli.

“La cosa importante è che siamo forti, siamo stati veloci e questo è essenziale per le prossime gare. Se miglioriamo ancora un po’ il setup credo che ci possiamo giocare la vittoria tutte le gare”.

Ed ora il Mugello.

“A Le Mans tra FP1 ed F2 abbiamo fatto una modifica che ha funzionato e credo di aver trovato il modo per renderlo veloce. Se questo setup funziona anche al Mugello siamo a posto”.