Esordienti in evidenza nelle ultime libere MotoE. Hikari Okubo chiude al comando su Yonny Hernández, Eric Granado 3° comanda la classifica combinata.

Ultima sessione di libere per la classe MotoE prima di affrontare la E-Pole. Con qualche miglioramento, in particolare da parte di Hikari Okubo, che stampa il miglior crono delle FP3 e risale in seconda piazza in classifica combinata. Segue Yonny Hernández su Eric Granado, che rimane il migliore guardando i risultati dei tre turni di libere, miglior italiano Mattia Casadei sesto. Nel pomeriggio scattano le qualifiche per decidere la griglia di partenza, qui tutti gli orari.

Prove libere 3

Condizioni non proprio ottimali in quest’ultima sessione che precede le qualifiche. Ma giro dopo giro la situazione migliora e lo si vede nei cambiamenti in classifica combinata. In particolare il rookie Hikari Okubo guadagna svariate posizioni comandando quest’ultimo turno di libere, con Granado e Casadei provvisoriamente a seguire. Nessuno scalza il pilota giapponese, che chiude questa sessione con il miglior crono che vale la seconda piazza combinata, seguono l’esordiente Yonny Hernández ed Eric Granado, miglior italiano è Casadei autore del 6° tempo. Top ten anche per Alessandro Zaccone 8° e Matteo Ferrari (problemi tecnici per lui venerdì) 10°.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com