MotoE Le Mans, Prove 1: Dominique Aegerter batte un colpo

Dominique Aegerter piazza il miglior tempo nelle FP1 MotoE. Seguono Granado, Tulovic e Zaccone, Okubo best rookie in sesta piazza.

Scatta il secondo fine settimana MotoE a Le Mans, con Dominique Aegerter al comando. Il pilota Intact GP piazza il miglior crono nelle prime prove libere, con Eric Granado a ruota ad appena 46 millesimi. Terza posizione per Lukas Tulovic davanti ad Alessandro Zaccone, miglior rookie Hikari Okubo 6° con una top ten racchiusa in appena nove decimi. Alle 16:50 il secondo ed ultimo turno di prove libere di giornata (qui tutti gli orari).

Prove libere 1

Arriva la comunicazione di una sanzione per Corentin Perolari. Il rookie francese di Tech3 verrà retrocesso di tre caselle in griglia di partenza per un incidente provocato nel precedente evento a Jerez. In pista le condizioni stavolta sono ben diverse da quelle incontrate l’anno scorso dai ragazzi MotoE: lo dimostra la differenza di ben 10 secondi dalle FP1 2020!

Si fanno vedere immediatamente due protagonisti della corsa inaugurale, Zaccone e Dominique Aegerter, che si piazzano presto al comando. In seguito però anche altri si faranno vedere, Tulovic e Granado in particolare. Ma sarà lo svizzero in Intact GP a piazzare la zampata vincente, unico assieme al brasiliano al seguito a scendere sotto il muro di 1:45, terza posizione per Tulovic.

La classifica

Foto: motogp.com