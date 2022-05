MotoE Le Mans, Gara 2: Zampata vincente di Aegerter su Casadei

Seconda corsa MotoE a Le Mans che si rivela un testa a testa tra Mattia Casadei e Dominique Aegerter. Con lo svizzero però che riesce a trovare la zampata vincente ed a prendersi il successo sulla pista francese. L’italiano di Pons Racing però non può essere deluso dopo la prima pole, la prima vittoria ed il podio odierno. Per finire, all’ultima curva Niccolò Canepa (34 anni compiuti ieri) si prende il primo podio in campionato, con una dedica speciale ai microfoni di motogp.com. “Oggi è il compleanno della mia mamma, questo risultato è per lei!” Ecco com’è andata la corsa.

Gara 2

Chiaramente non c’è il campione in carica Jordi Torres, protagonista di un pauroso incidente nella gara di sabato. La buona notizia è che se l’è cavata “solo” con la frattura del perone sinistro e punta già al Mugello! In pista si riparte da Casadei poleman e con la prima vittoria MotoE a referto. Prima di partire ecco un cartello sulla sua Energica Ego Corsa numero #27 per il compagno di squadra, “Get well soon Jordi”. Proprio l’italiano realizza lo scatto migliore, seguito da un Zannoni a caccia della rivincita, con a ruota Okubo, Aegerter, Ferrari e tutti gli altri. Non ci vuole molto perché la situazione cambi: Aegerter si aggancia a Casadei, Zannoni e Canepa invece comandano il combattivo gruppetto di inseguitori. Ultimo giro e lo svizzero di IntactGP sferra l’attacco sull’italiano, che si rivela determinante: Dominique Aegerter trionfa in Gara 2 a Le Mans, Mattia Casadei è 2°, orimo podio al fotofinish di Niccolò Canepa su Kevin Zannoni! Sanzione finale di 3 secondi per Xavi Forés, che non aveva scontato la Long Lap Penalty per taglio in pista.

La classifica di gara

La classifica MotoE

Foto: motogp.com