MotoE, Jerez2: riecco Eric Granado nelle FP2, segue Ferrari

Eric Granado detta il passo nel secondo turno di libere MotoE. Seguono Ferrari e Aegerter, ancora davanti in classifica combinata.

Eric Granado ricomincia a farsi vedere. Il dominatore del primo round MotoE del 2020 fa suo il secondo turno di prove libere a Jerez, chiudendo davanti al campione in carica Matteo Ferrari. Terza piazza in questa sessione per Dominique Aegerter, che mantiene comunque il miglior crono di giornata grazie a quanto fatto nelle FP1.

Il turno mattutino è stato appunto dominato dal rookie svizzero, ma stavolta scatta al meglio Granado, che precede lui e Simeon. A circa metà sessione abbiamo una momentanea bandiera rossa esposta per un incidente: Tuuli infatti è scivolato alla curva Pedrosa, fortunatamente senza conseguenze. Pochi minuti e si torna in azione, anche se con le alte temperature è difficile migliorare i tempi delle FP1.

Nessuno riesce ad impensierire Eric Granado, che chiude davanti a tutti con un buon margine. Matteo Ferrari riduce il distacco negli ultimi minuti, anche se rimane comunque a tre decimi, seguono i due esordienti Dominique Aegerter e Alejandro Medina davanti a Mattia Casadei.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Circuito de Jerez