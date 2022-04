MotoE Jerez: Mattia Casadei “Sono qui per vincere”

Mattia Casadei ha le idee chiare: vuole iniziare a vincere in MotoE. Il ventiduenne riminese è alla sua quarta stagione nel Mondiale. In passato è salito spesso sul podio ma non è ancora riuscito ad agguantare il successo. Dopo tre stagione con il Sic58Squadra Corse, quest’anno ha cambiato team è gareggia per il Pons Racing assieme a Jordi Torres, Campione del Mondo 2020 e 2021.

Il prossimo week-end scatta il Mondiale MotoE a Jerez con il nuovo format. Per le qualifiche ci saranno Q1 e Q2 come nelle altre classi mentre vengono confermate le due gare, più lunghe di un giro rispetto allo scorso anno.

Mattia Casadei, sta per iniziare il Mondiale MotoE. Quali emozioni provi alla partenza per Jerez?

“Sono molto felice che inizi il campionato, sono veramente carico. Mi sento pronto, penso che possiamo fare un bel week-end ed essere veloci”.

Gareggi ormai da anni in MotoE, forse sei tra i più esperti.

“Ho molta esperienza sulla MotoE però ho ancora alcune cose da rifinire per provare a vincere”.

Come ti sei trovato con la nuova squadra?

“Con il team Pons Racing mi trovo molto bene, stiamo lavorando al meglio”.

Com’erano andati i test invernali?

“I test pre-campionato sono andati bene, ci manca solo un ultimo step”.

Qual è il tuo obbiettivo per il 2022?

“L’obbiettivo è provare a vincere le gare e fare piazzamenti nei primi tre. Poi vediamo cosa succede a fine campionato”.

