MotoE Jerez: Alessio Finello, un rookie a tutti gli effetti

Alessio Finello si presenta al Mondiale MotoE nel ruolo di outsider. Gli altri rookies hanno tutti un passato a livello internazionale mentre Alessio è l’unico all’esordio assoluto in una competizione mondiale. Javier Fores vanta una carriera ultra ventennale tra Motomondiale e Superbike, Kevin Manfredi è da anni tra i protagonisti del Mondiale Endurance, Alex Escrig ha brillato nella Red Bull Rookies Cup e si è laureato Campione Europeo Stock 600 e Marc Alcoba ha corso nel Mondiale Superport.

Alessio Finello ha 24 anni, è piemontese, in passato ha gareggiato nel CIV e nel National Trophy. Il suo curriculum sportivo non è chilometrico ma può fare comunque bene in MotoE con il team Gresini Racing. Ha talento, passione ed entusiasmo.

Alessio Finello, quali sono le tue emozioni a poche ore dal via?

“E’ emozionante e non vedo l’ora che sia domani. Sarà difficile, tosto, perché già nei test ho capito come funziona il Mondiale: è un’altra cosa rispetto ai campionati nazionali a cui sono abituato. Però sono molto contento di esserci e voglio sfruttare questa opportunità al cento per cento”.

Come ti sei trovato con il team?

“Bene e sono convinto che con la squadra faremo un ottimo lavoro. Quest’anno sarà un anno molto importante per me, per fare uno step decisivo e stare tra i migliori”.

Tempo fa avevi qualche problema fisico. Ora come stai?

“Adesso sono in recupero perché 15 giorni fa mi sono operato all’avambraccio per la sindrome compartimentale ma sono già abbastanza in forma. Il braccio non mi fa male, ci sto lavorando bene e vediamo un po’ cosa riusciamo a fare”.

Obbiettivo per il campionato MotoE 2022?

“Non ne è ho ancora uno reale. L’obbiettivo principale è migliorare gara dopo gara, turno dopo turno. Darò sempre il massimo in ogni situazione, fin dalle prove libere. Se miglioro i tempi dal primo turno di libere a gara-2 sono comunque contento. Vediamo come vanno queste prime gare poi vediamo di delineare degli obbiettivi più importanti”.