Due sessioni di test ufficiali per i piloti MotoE prima dell'inizio della stagione. Si corre a marzo ed aprile sempre a Jerez.

La seconda stagione della Coppa del Mondo MotoE è sempre più vicina. Abbiamo la conferma delle date dei test da realizzare prima dell’inizio della stagione. I piloti al via (al momento rimasti in 17 dopo l’addio di Nico Terol) disputeranno queste sessioni di prove, di tre giorni ciascuna, ad inizio marzo e ad inizio aprile. In azione sempre a Jerez de la Frontera, per preparare al meglio il nuovo campionato.

Dal 10 al 12 marzo ci sarà la prima presa di contatto del 2020, dall’8 al 10 aprile ci sarà la seconda sessione di test ufficiali. Si comincerà così a lavorare al meglio per il nuovo campionato, che prevede cinque round dei quali due doppi, quindi sette gare in totale. La stagione inizierà ad inizio maggio proprio sul tracciato andaluso, in concomitanza con il primo GP europeo del Motomondiale.

Il calendario MotoE 2020

03 maggio – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

28 giugno – TT Circuit Assen – Paesi Bassi

16 agosto – Red Bull Ring-Spielberg – Austria

12-13 settembre – Misano World Circuit Marco Simoncelli – San Marino e della Riviera di Rimini

14-15 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna