MotoE, conferma Zannoni-SIC58 per la nuova era Ducati

SIC58 Squadra Corse raddoppia per il nuovo capitolo del campionato elettrico. Avevamo anticipato di Kevin Zannoni, arriva ora l’ufficialità: la squadra di Paolo Simoncelli punterà su due Kevin, l’altro è il già annunciato Manfredi. Una delle novità in vista di quello che sarà a tutti gli effetti un Campionato del Mondo MotoE, con la nuova V21L al posto della Energica Ego Corsa.

Rivoluzione Ducati

L’avvicinamento al 2023 inizierà solamente nei primi giorni di marzo, ma c’è già grande curiosità attorno a questa nuova MotoE. Un mezzo che lo stesso AD Claudio Domenicali non ha esitato a definire “La più performante moto elettrica da corsa possibile con la tecnologia attuale.” Cuore elettrico, ma un concentrato di tecnologia ed un notevole passo avanti per quanto riguarda questo giovanissimo campionato. Piloti come Michele Pirro, Alex De Angelis e Chaz Davies hanno commentato la grande novità con toni entusiastici, c’è da crederci… Ed anche il campione MotoGP Pecco Bagnaia e l’iridato Superbike Alvaro Bautista non hanno nascosto la curiosità verso la Rossa elettrica.

Alcuni dettagli tecnici

Peso totale di 225 kg, potenza e coppia massime rispettivamente di 110 kW (150 CV) e 140 Nm. Valori che sul mitico Mugello hanno consentito alla V21L di raggiungere una velocità di 275 km/h. Un pacco batteria, di 110 kg con una capacità di 18 kWh (con presa di ricarica da 20 kW integrata al codone), è pensato per adattarsi naturalmente alla zona centrale della moto. Uno dei dettagli più sofisticati riguarda il sistema di raffreddamento: un doppio circuito per seguire le esigenze termiche del gruppo motore/inverter ed il pacco batteria. Un modo per evitare di dover attendere il raffreddamento per iniziare la ricarica, all’80% in circa 45 minuti. Questo ed altro per quello che appare già come un gioiello tecnologico firmato Ducati, un prototipo MotoE che può convincere anche i più scettici.

I piloti confermati

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Kevin Zannoni

Aspar Team: Jordi Torres-María Herrera

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Octo Pramac: Luca Salvadori–Tito Rabat

Intact GP: Randy Krummenacher-Hector Garzó

RNF Team: ?-?

Il calendario MotoE

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino

Foto: SIC58 Squadra Corse