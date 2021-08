MotoE Austria, Prove 2: Dominique Aegerter il migliore del venerdì

Dominique Aegerter è il più rapido del venerdì grazie al crono nelle FP2. A seguire il rookie Aldeguer e Granado, il leader Zaccone chiude 10°.

Tempi che si abbassano notevolmente nel pomeriggio al Red Bull Ring, riscrivendo la classifica combinata. Dominique Aegerter piazza la zampata vincente, stampando il crono di riferimento della categoria MotoE in questa prima giornata austriaca. Solo 10 millesimi gli permettono di precedere il rookie Fermín Aldeguer, terza piazza per il migliore del mattino, Eric Granado, tallonato da Matteo Ferrari. Il leader di categoria Alessandro Zaccone completa la top ten odierna. Gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Il tempo di riferimento è un 1:36.374 stampato da Granado verso la fine delle prime prove libere, ma ci vogliono davvero pochi minuti per fare meglio. Aldeguer in particolare è il primo a superare quella soglia, limando di circa un decimo il crono del pilota brasiliano. Finché Tulovic e Ferrari non diventano i primi a scendere proprio sotto il muro di 1:36 per la prima volta in questo weekend di ‘ritorno’ al Red Bull Ring. Ricordiamo il record assoluto ancora nelle mani di Garzó, un 1:35.028 realizzato nel 2019. Nei minuti finali ecco spuntare Dominique Aegerter, che non si avvicina al record ma stampa un crono sufficiente per essere il migliore del venerdì. Seguono il rookie Fermín Aldeguer, Eric Granado e Matteo Ferrari.

La classifica FP2/combinata

Foto: Intact GP/F. Glaenzel