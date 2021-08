MotoE Austria, Prove 1: Eric Granado al top, segue Ferrari a +0.080

Eric Granado in evidenza nelle prime libere del round austriaco. Ferrari lo segue da vicino con Aegerter 3°, il leader MotoE Zaccone è 11°.

La categoria elettrica riaccende i motori per il penultimo round della stagione 2021, siamo al Red Bull Ring. In testa alla classifica delle prime libere troviamo Eric Granado, che inizia così la tappa austriaca del campionato. Il pilota brasiliano di One Energy Racing precede di poco il campione 2019 Matteo Ferrari, staccato di soli 80 millesimi. Non è un caso che al comando ci siano due piloti che già conoscono la pista… Terza piazza per Dominique Aegerter, mentre il leader MotoE Alessandro Zaccone inizia con l’11° crono. Gli orari del GP.

Prove libere 1

Ricordiamo che c’è un volto nuovo nella categoria a causa di un necessario cambio in corsa. Mattia Casadei è in isolamento dopo un tampone positivo, al suo posto SIC58 schiera Stefano Valtulini, al debutto quindi nel campionato elettrico con il numero #43. Siamo sul Red Bull Ring, un circuito solo ai piloti presenti dal 2019, visto che nel calendario dell’anno scorso questa tappa non c’era. Per la maggior parte dell’attuale griglia MotoE quindi questo è un territorio sconosciuto, ma non per questo c’è meno battaglia a suon di tempi cronometrati. Alla fine però l’esperienza aiuta, almeno in questa sessione: svetta Eric Granado, che stacca di soli 80 millesimi Matteo Ferrari.

La classifica

Foto: motogp.com