MotoE Assen, Prove 1: Alessandro Zaccone manda un segnale

Alessandro Zaccone inizia al meglio il round MotoE ad Assen. Crono di riferimento nelle FP1, seguono da vicino Eric Granado e Dominique Aegerter.

C’è un nostro alfiere in vetta alla classifica delle prime prove libere sul mitico TT Circuit Assen. Nientemeno che il leader MotoE Alessandro Zaccone, che mette a referto il miglior tempo nella prima sessione disputata. Dietro all’alfiere Octo Pramac però i distacchi sono ridotti, come dimostrano gli 83 millesimi di ritardo di Eric Granado, mentre Dominique Aegerter è 3° a poco meno di due decimi. Secondo turno di libere al via alle 16:50, tutti gli orari del fine settimana.

Prove libere 1

Scatta ad Assen il quarto evento MotoE della stagione 2021, in una categoria come sempre particolarmente combattuta. Zaccone arriva nuovamente da leader in classifica generale e dopo qualche minuto si porta in testa a questa classifica provvisoria, seguito dal campione in carica Torres e da Aegerter. Top ten per il rookie Okubo, mentre risale anche Eric Granado, ma senza riuscire a scalzare il collega italiano dalla prima casella. Alessandro Zaccone infatti il migliore per 83 millesimi sul pilota brasiliano, terza piazza per Dominique Aegerter a poco più di un decimo. Miglior rookie Hikari Okubo 5°, in top ten anche Matteo Ferrari.

La classifica

Foto: motogp.com