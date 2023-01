MotoE, Alessio Finello riparte da basi più solide “Le aspettative cambiano”

È stato uno degli esordienti del 2022, Alessio Finello riparte con un anno di esperienza in più. Anche se solo per alcuni aspetti, dal lato tecnico invece sarà uguale a tutti gli altri. L’intera griglia MotoE infatti dovrà scoprire la Ducati V21L, una novità che livella un po’ di più eventuali differenze riguardo l’esperienza dei piloti nella categoria. Ma sicuramente una prima stagione completa, pur piuttosto complessa, tornerà utile al pilota piemontese. “È un ragazzo con tanta voglia di lavorare ed in crescita costante, anche se gli infortuni l’hanno rallentato” ha sottolineato il team manager Luca Gresini, confermando la fiducia nel pilota #72.

L’anno di debutto

Riepiloghiamo il suo anno di debutto assoluto in un mondiale. Finello infatti non aveva ancora corso a così alti livelli, men che meno con una moto elettrica. Il 2022 quindi è stato un anno ricco di novità, ma il primo punto arriva già nella seconda gara del round inaugurale a Jerez. Replica in Francia, ma è al Mugello che realizza il suo miglior fine settimana dell’anno. In Gara 1 è 13°, il miglior risultato del 2022, ma prende punti anche in Gara 2 col 14° posto al traguardo. Gli ultimi due punti arriveranno in Gara 2 ad Assen, in seguito la situazione si complica. Nel primo turno di libere in Austria incappa in un incidente che gli lascia una frattura al metatarso del piede destro. Finello finirà sotto i ferri, per poi assistere al round austriaco dal box ed in stampelle, puntando al recupero per Misano. Fatica, il piede fa male, ma è in pista per l’ultimo evento del 2022, pur fuori dalla zona punti in entrambe le gare. Chiude 20° nella generale con 9 punti, ultimo dei piloti a tempo pieno nella categoria.

Finello ci riprova

“Sarà la mia seconda stagione in MotoE e chiaramente sarà diverso: non sono più un rookie e ovviamente gli obiettivi cambiano.” Il pilota di Torino si esprime così nel corso della presentazione della squadra a Cervia. Sa già come funziona il campionato, conosce i circuiti e la squadra, ma la grande novità sarà appunto la moto, un dettaglio non indifferente. Il primo anno MotoE in archivio gli tornerà comunque utile, ma bisogna cercare di adattarsi al meglio alla nuova Ducati. Dove può arrivare Alessio Finello nel suo secondo anno nel Mondiale elettrico? Pronostico difficile da fare, per lui come per tutti, visto che il cambio di costruttore rimescolerà le carte. E chissà, magari il passaggio dalla Energica alla Rossa si rivelerà un aspetto favorevole al piemontese. Al momento si possono solo fare ipotesi, bisogna attendere i test di marzo per farsi una prima idea.