MotoE: Aegerter-IntactGP, 2022 insieme per “completare la missione”

Dominique Aegerter nuovamente al via in MotoE, annunciato il rinnovo con IntactGP. Il campione Supersport a caccia anche del titolo elettrico.

Confermato un altro tassello nella categoria elettrica per la stagione 2022. Non una sorpresa, ma ora c’è l’ufficialità: Dominique Aegerter e IntactGP continueranno la loro collaborazione anche l’anno prossimo. Avanti con il doppio impegno per il pilota svizzero, che parallelamente sarà ancora al via nel Mondiale Supersport per difendere il titolo 2021. Alla terza annata in MotoE cercherà di vincere anche qui, dopo aver perso quest’anno per soli 8 punti (con manovra e successiva sanzione che hanno fatto discutere).

“Sono davvero contento di annunciare che correrò in MotoE nel 2022 con IntactGP.” Dominique Aegerter spiega poi molto chiaramente l’obiettivo. “È il momento di completare la missione.” In altre parole, si punta nuovamente al titolo di categoria. Dopo il 3° posto nell’anno d’esordio ed il vice-campionato in questa stagione, perché non salire di un altro gradino… Non mancano poi i ringraziamenti per la sua squadra in WorldSSP. “Grazie Ten Kate Racing, potrò disputare ancora due campionati.” Nel mirino il doppio colpo.

Entry list 2022 provvisoria

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Pons Racing: Jordi Torres-Mattia Casadei

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Tech3 E-Racing: Hector Garzó-Alex Escrig

Intact GP: Dominique Aegerter

Avintia Esponsorama Racing: ?-?

Aspar Team: ?-?

Octo Pramac MotoE: ?-?

One Energy Racing: ?

Ajo MotoE: ?

Foto: motogp.com