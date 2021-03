MotoE 2021, ecco tutte le livree per la nuova stagione

Confermato Lukas Tulovic, prima uscita per il rookie Corentin Perolari. Ecco i colori con cui il duo Tech3 E-Racing si appresta a vivere la stagione 2021, a partire da questi primi test a Jerez.

Un rinnovo ed una new entry anche per Aspar Team. Si tratta rispettivamente di María Herrera e di Fermín Aldeguer, quest’ultimo già capace di impressionare nella prima uscita con la Energica Ego Corsa.

Stesso discorso in Avintia Esponsorama, al via con la conferma Xavi Cardelús e l’esordiente André Pires. Già presentata da tempo la livrea per la nuova stagione, oggi c’è stata la prima occasione per vedere queste MotoE in azione.

Questa infine la livrea per Hikari Okubo, il debuttante schierato quest’anno da Ajo MotoE. Si chiude qui la carrellata per quanto riguarda i primi test a Jerez. Manca SIC58 Squadra Corse visto l’infortunio del suo pilota Mattia Casadei. Dovremo aspettare le prossime prove ad aprile per vedere la nuova colorazione.

Foto di copertina: One Energy Racing