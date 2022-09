Moto3: Xavi Artigas e Joel Kelso per CFMoto PrustelGP nel 2023

Il team PrüstelGP si rinnova a metà per la stagione 2023. La conferma è Xavi Artigas, accanto a lui arriva Joel Kelso, alla sua prima annata completa nel Mondiale Moto3, dopo alcune presenze nel 2021. Sarà il secondo anno mondiale per il marchio CFMoto in collaborazione con la squadra di Florian Prüstel. L’obiettivo sarà scalare la classifica, ovvero arrivare a lottare costantemente per le zone alte.

La conferma e la novità

“Mi sento molto bene in questa squadra, andrà ancora meglio l’anno prossimo” ha dichiarato Xavi Artigas. “Prima però devo finire la stagione nel miglior modo possibile, per iniziare il 2023 al meglio. Sarà importante fare passi avanti, voglio arrivare a lottare costantemente nelle prime posizioni.” Nuova avventura per Joel Kelso, in uscita dal team CIP. “Sono emozionato per questo progetto” ha detto il rookie australiano. “L’obiettivo è riuscire a stare davanti e lottare per il podio, una doppia sfida per me. Voglio dimostrare di cosa sono capace.”

Verso il 2023 con fiducia

“Siamo lieti di continuare questa collaborazione nel 2023” ha aggiunto Florian Prüstel. “Ci auguriamo di lottare con entrambi i piloti per la top ten ed anche di più. Diamo il benvenuto a Joel Kelso, pilota di talento che sta disputando la sua stagione d’esordio. Accanto a lui ci sarà Xavi Artigas, che ha già dimostrato il suo potenziale con piazzamento sul podio ed una vittoria in Moto3. Attualmente in top 12, sta vivendo un anno di transizione, ma cercherà di migliorare di una posizione o due. Vogliamo iniziare il 2023 con grande motivazione e preparazione.”