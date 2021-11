Moto3 Valencia, Prove 2: Dennis Foggia al top su pista umida

Dennis Foggia realizza il miglior crono nel secondo turno di prove libere. Seguono Kelso e Salac, classifica combinata invariata rispetto alle FP1.

Nota tricolore nel secondo turno di prove libere, Dennis Foggia piazza il tempo di riferimento nell’ultima sessione del venerdì. Guizzo interessante di Joel Kelso, autore del secondo miglior crono, mentre in terza piazza c’è Filip Salac su Niccolò Antonelli (entrambi diretti in Moto2 l’anno prossimo). Il campione Moto3 Pedro Acosta chiude in ottava posizione. Stiamo parlando però di pista umida, di conseguenza la classifica combinata non subisce cambiamenti. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

La situazione sta migliorando rispetto ai primi turni MotoGP e Moto2: il cielo ora è nuvoloso ma non piove, la temperatura dell’asfalto ancora umido è attorno ai 13° C. È un inizio lento quindi per la Moto3 e quei pochi che escono inizialmente realizzano tempi di conseguenza ben più alti rispetto ai riferimenti delle FP1 asciutte. Piano piano l’attività aumenta, sempre più piloti sono in pista, ma la classifica combinata non presenta nessun cambiamento. Negli ultimi minuti registriamo un violento highside per Fernández alla curva Herreros, dal quale il rookie spagnolo si rialza piuttosto zoppicante. Finale di sessione con svariati cambiamenti in classifica, finché non è Dennis Foggia a portarsi in vetta, tendo il piazzamento fino alla bandiera a scacchi. Joel Kelso (al posto di Kofler ancora positivo) chiude secondo su Filip Salac e Niccolò Antonelli (futuro pilota VR46 in Moto2).

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com