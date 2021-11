Moto3 Valencia: la prima pole del campione Pedro Acosta

Pedro Acosta si prende la sua prima (ed unica) pole Moto3 nell'ultimo GP dell'anno. In prima fila Suzuki e Guevara, Migno 4° e miglior italiano.

L’unica cosa che mancava era una pole position nella sua prima ed unica annata Moto3. Detto, fatto: Pedro Acosta stampa il miglior crono alla bandiera a scacchi del secondo turno di qualifiche e si prende la prima casella in griglia in quest’ultimo evento della stagione. Per la prima ed unica volta, visto che l’anno prossimo il neo campione sarà già in Moto2. Accanto a lui troviamo Tatsuki Suzuki e Izan Guevara, Andrea Migno è il miglior italiano con la prima casella della seconda fila. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: Antonelli avanti, che botto Sasaki

Una prima notizia è che Andi Izdihar ha chiuso prematuramente la sua esperienza Moto3: rilevata la frattura della mano destra in seguito ad un incidente nelle FP2. Honda Team Asia quindi di trova con un unico pilota sia in Moto2 (Ogura è infortunato) che in Moto3. Cielo limpido e temperature tra i 20-22° C per cominciare questa prima sessone di qualifiche, con protagonisti anche i nostri Antonelli, Rossi e Surra. A referto una doppia scivolata per Sasaki, prima alla Martínez e poi alla Aspar. Al secondo incidente, un pauroso highside, rimane a terra piuttosto dolorante… Sergio García invece da subito mette il turbo, realizzando il miglior crono assoluto del fine settimana! Limato nei secondi finali da Niccolò Antonelli, che accede alla Q2 assieme allo spagnolo, a Xavi Artigas ed a Lorenzo Fellon.

Q2: la prima di Acosta!

Completata la lista dei 18, scatta così il turno più importante, quello in cui si assegnerà l’ultima pole position della stagione 2021. Curiosamente, il neo campione Pedro Acosta non ne ha ancora conquistata una… Ma ecco prontamente rimediato: è proprio lui l’autore della pole position nell’ultimo evento dell’anno! Un piazzamento arrivato alla fine dell’ultimo assalto, con bandiera scacchi già esposta. Da segnalare nel turno qualche problema per Xavi Artigas, costretto a riportare la sua Honda a spinta al box, mentre completano la prima fila Tatsuki Suzuki e Izan Guevara.

Foto: motogp.com