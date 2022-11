Moto3 Valencia: Guevara pole da campione, Toba-Masia sanzionati

Il guizzo finale del campione. Izan Guevara chiude la sua stagione di gloria con l’ultima pole in Moto3, beffando Deniz Öncü per soli 46 millesimi. Terza piazza per Sergio Garcia, a caccia del vice-campionato come Dennis Foggia, 7° in griglia, ed Ayumu Sasaki, 5° in rimonta dopo un incidente. In precedenza è uscito l’ultimo aggiornamento su Stefano Nepa, infortunatosi in Malesia e sostituto da Salvador a Valencia. Ecco come sta l’abruzzese di MTA Team.

Q1: sanzione pesante

I protagonisti della brutta zuffa alla fine delle libere 3, ovvero Toba e Masia, sono tra i protagonisti di questo primo turno di qualifiche. Ci sono pure Sasaki e Muñoz, oltre agli italiani Bartolini, Carraro, Migno, Surra e la wild card Farioli. Proprio quest’ultimo, appena fuori dalla top 4, è protagonista di una scivolata alla Doohan, poco dopo la caduta di Fernandez alla curva 11. La top alla bandiera a scacchi ci dice che Ayumu Sasaki, Jaume Masia, David Munoz e Nicola Carraro sono i quattro che ottengono il passaggio in Q2. A fine turno arriva la conferma della pesante sanzione per l’episodio delle FP3: Toba e Masia scatteranno dalla pit lane e dovranno scontare anche una Long Lap Penalty.

Q2: Guevara non si batte

La lista dei 18 è completa, scatta l’ultima sessione per decidere le caselle in griglia. Tranne Masia, qualifiche ininfluenti vista la sanzione dopo il fattaccio delle FP3. Ricordiamo che anche Moreira dovrà scontare una Long Lap Penalty, nel suo caso per una caduta venerdì in regime di bandiere gialle. Non inizia bene il turno per Sasaki, lanciato dalla Q1 ma scivolato dopo pochi minuti alla Campos. Rischia parecchio invece Garcia, che riesce però a salvare un incidente e poi volare al comando della classifica. Ma è iniziato l’assalto finale, bisogna attendere ancora per vedere chi si prenderà l’ultima pole del 2022. Ecco il guizzo di Deniz Öncü, sotto l’occhio attento del gemello Can, di Sofuoglu e Razgatlioglu al box, ma il campione Moto3 non concede favori. L’ultima pole dell’anno è sua, davanti al giovane pilota turco ed al compagno di box Sergio Garcia.

Foto: Valter Magatti