Moto3 UFFICIALE Rinnova anche Rodrigo, team Gresini 2021 completo

Gabriel Rodrigo continua con il team Gresini nel 2021. Ufficializzato il rinnovo, affiancherà di nuovo il già confermato Alcoba. Gresini: "Guardiamo al 2021 con grandi ambizioni."

Fausto Gresini rinnova in toto la sua line-up per la stagione Moto3 2021. Dopo Jeremy Alcoba, continua il rapporto di collaborazione anche con Gabriel Rodrigo. Si tratterà per lui della terza annata nelle file del team tricolore (la settima nella entry class del Motomondiale), sempre con Massimo Capanna come capotecnico e nuovamente affiancato dal compagno di box di quest’anno. Una coppia tutta spagnola per puntare molto in alto nel prossimo campionato. Porte chiuse quindi per il neo campione CIV Moto3 Kevin Zannoni, che sperava in un’occasione con Gresini (qui la nostra intervista).

“È un gruppo che mi ha fatto crescere tantissimo” ha dichiarato Gabriel Rodrigo, felice per questo rinnovo. Gli obiettivi, per nulla nascosti, sono molto ambiziosi per la prossima stagione. “Anche in un’annata così strana come questa abbiamo fatto passi da gigante. Penso al 2020 quasi come il nostro primo anno insieme, considerando che nel 2019 non sono stato fortunatissimo. Continuare un’altra stagione può voler dire portare a termine come si deve un lavoro. Sono motivatissimo a chiudere questo 2020 nella miglior maniera possibile e affrontare il 2021 con un altro piglio.”

“Siamo assolutamente convinti che abbia un potenziale altissimo” ha aggiunto Fausto Gresini, che mantiene così inalterato il suo team attuale. “Vogliamo completare un ciclo importante con lui nel 2021. Credo che la sua velocità in pista sia sotto gli occhi di tutti, ma per me non si tratta solo questo. Professionalità e dedizione non sono aspetti da sottovalutare e sono sicuro che porteranno Gabri ai risultati che merita. Con Jeremy che avrà più esperienza e Gabri in perfette condizioni sarà una line-up che mi piace molto e con cui possiamo guardare al 2021 con grandi ambizioni.”