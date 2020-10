Moto3 UFFICIALE John McPhee e Petronas ancora insieme nel 2021

John McPhee rimarrà con Petronas Sprinta Racing anche nel 2021. Niente passaggio in Moto2, annunciato il rinnovo per disputare un'altra stagione in Moto3.

Mezzo team 2020 che lascia, l’altra metà che rinnova. Dopo l’annunciato divorzio da Khairul Idham Pawi, arriva l’ufficialità della continuazione del rapporto con John McPhee. Niente passaggio in Moto2 per lo scozzese, come si vociferava da tempo (era in trattative anche con MV Agusta Forward), ma invece un’altra stagione in Moto3 accanto al nuovo acquisto Darryn Binder. L’obiettivo sarà una volta di più lottare per le posizioni di rilievo nella classe minore del Motomondiale, puntando possibilmente al bottino grosso.

“Siamo lieti di continuare con John” ha dichiarato Johan Stigefelt. “Ha fatto parte della nostra squadra nelle ultime due stagioni e lo stiamo vedendo crescere costantemente. Si è mantenuto in lotta per il campionato fin dalle prime gare, quindi continuare con lui per noi è davvero una bella notizia. Abbiamo ancora quattro gare da disputare in questa stagione, siamo certi che riusciremo ad ottenere altri ottimi risultati ed a lottare fino alla fine.”

“È importante continuare con questo team” ha aggiunto John McPhee. “Conosco già i ragazzi del team e mi sento bene con loro sia in pista che fuori. Certo l’obiettivo per l’anno prossimo sarà mantenersi costantemente in top 3 e lottare per il campionato. Non vedo l’ora, ma prima dobbiamo concludere al meglio la stagione in corso. Ringrazio la squadra e gli sponsor per il grande supporto. Ora vediamo di fare del nostro meglio nelle quattro gare che dobbiamo ancora disputare. in questo 2020.”