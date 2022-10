Moto3 UFFICIALE David Salvador, debutto mondiale con CIP

L’agognato debutto mondiale per David Salvador arriverà nel 2023. Dopo l’iniziale annuncio per quest’anno in BOE Motorsport ed il successivo cambio di rotta (per Ana Carrasco), ecco l’ufficialità con CIP-Green Power per la prossima stagione Moto3. La squadra di Alain Bronec sistema così il secondo tassello per il nuovo campionato: dopo Lorenzo Fellon, ecco il giovane spagnolo, in bella evidenza in JuniorGP anche quest’anno.

“Il sogno fin da bambino era di correre nel Mondiale” ha dichiarato David Salvador. “Ora il mio sogno si realizza, correrò con CIP-Green Power e non vedo l’ora di cominciare!” Non meno entusiasta il boss Alain Bronec, che accoglie così il futuro esordiente Moto3. “David Salvador è un pilota di talento, è cresciuto costantemente dal suo debutto in European Talent Cup nel 2018. Sta ora lottando per il vice-campionato JuniorGP e siamo convinti che sia la scelta giusta. Noi cercheremo di dargli il massimo, per far sì che esprima tutto il suo potenziale in pista.”