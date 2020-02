Prima giornata di test privati per alcuni team e piloti Moto3, che iniziano la preparazione per la stagione 2020. Ecco qualche immagine.

Si riaccendono i motori, team e piloti Moto3 tornano in azione per due giorni di test privati. Si corre sul Circuit Ricardo Tormo, a Valencia, prima uscita anche per qualche volto nuovo del Motomondiale nella prossima stagione. Contiamo in totale 13 ragazzi in azione, divisi in sette squadre.

Tra gli esordienti ci sono Davide Pizzoli (BOÉ Skull Rider), Carlos Tatay (Reale Avintia), Ryusei Yamanaka (Estrella Galicia 0,0), Jeremy Alcoba (Gresini Racing). Non mancano i cambi di team per il nuovo anno: è il caso di Jaume Masiá e Dennis Foggia (Leopard Racing), Filip Salač (Snipers Team), Riccardo Rossi (fresco di accordo con BOÉ Skull Rider).

Ci sono infine le conferme: Sergio García (Estrella Galicia 0,0), Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), Gabriel Rodrigo (Gresini Racing, quest’anno con il numero 2 in carena), Tony Arbolino (Snipers Team). Due giorni intensi, dalle 10:00 alle 17:00, per iniziare a preparare al meglio la stagione 2020.