Moto3, Test Portimao: Suzuki-Foggia, Leopard graffia anche nel day-2

Seconda giornata a Portimao nel segno del team Leopard, con Tatsuki Suzuki a precedere Dennis Foggia. I tempi del day-2 di test.

Dopo una prima giornata di test chiusa al comando, Tatsuki Suzuki si ripete anche oggi. Stavolta però proprio allo scadere dell’ultimo turno di giornata, sopravanzando di appena 19 millesimi il compagno di box. Un Dennis Foggia alla prima uscita in queste prove ufficiali dopo i guai fisici accusati fino a ieri, mentre Andrea Migno chiude col terzo crono combinato. Domani sarà la giornata conclusiva, con gli ultimi tre turni utili per preparare la nuova stagione. Da segnalare nel paddock un ospite reduce da due giorni di test WorldSBK e rimasto ad osservare i ragazzi delle classi minori, come mostra Tech3 con la foto in basso. Rivediamo poi i tempi di oggi.

Turno 1

In primis ricordiamo i riferimenti sul tracciato portoghese: il record in gara è 1:47.610 (Rodrigo, 2021), il record assoluto infine è 1:47.274 (García, 2021). Ieri poi Tatsuki Suzuki è stato il migliore con un crono di 1:48.575, un tempo dimenticato già in questa prima sessione di giornata. L’alfiere SIC58 Riccardo Rossi infatti piazza un bel tempo finale di 1:48.031, già il best lap dei due giorni, con il rookie Ivan Ortolá ed Andrea Migno a seguire con qualche decimo di ritardo. Quest’ultimo però deve fare i conti anche con qualche problema finale che lo fa fermare alla curva 12, difficoltà anche per Lorenzo Fellon che invece si ferma alla curva 3.

Turno 2

Ecco Dennis Foggia in azione per la prima volta in questi giorni, anche se non proprio al top dopo i problemi fisici, tra la lesione ad un piede e la gastroenterite che l’ha colpito. Ma sia lui che il compagno di box Tatsuki Suzuki si fanno vedere da subito nelle zone alte della classifica, anzi si contendono le prime due posizioni. Piazzamenti che manterranno fino alla fine, con l’italiano in testa ed unico a scendere sotto il muro di 1:48, terza piazza infine per Carlos Tatay. Non è mancato un importante incidente alla curva 5 per Deniz Öncü, poi trasferito al centro medico per controlli. Sembra non ci sia nessuna lesione, ma il ritorno in sella verrà deciso domani mattina. A terra anche il compagno di marca Jaume Masiá, nel suo caso alla curva 3.

Turno 3

Un’ultima sessione di giornata piuttosto tranquilla nella prima parte, mentre nella seconda metà i tempi si abbassano sensibilmente. Andrea Migno in particolare scende al di sotto del record in gara con un 1:47.509, portandosi così in vetta alla classifica del turno ed anche di giornata. Con un acciaccato Dennis Foggia però in corsa per dire la sua in chiusura di day-2 a Portimao, cosa che infatti avviene poco dopo: un 1:47.409 permette al pilota Leopard di volare al comando. È finita qui? Proprio no, visto che allo scadere c’è la zampata di Tatsuki Suzuki, che si piazza così al comando nella classifica di giornata davanti al collega ed a Migno 3°. Da segnalare infine Kaito Toba costretto a fermarsi alla curva 4 per guai meccanici alla sua moto.

La classifica del day-2

Foto: motogp.com