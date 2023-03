Moto3 Test Portimao day-2: Guizzo Moreira, Fenati e Rossi ci sono

Come per la Moto2, anche la Moto3 risente del maltempo arrivato prima dell’inizio della giornata di test. Nel turno del mattino escono appena sei piloti in totale, solo quattro dei quali mettono a referto un tempo cronometrato. La prima sessione pomeridiana scatta poi in ritardo, ma i tempi sono nettamente più validi. Infine arriviamo al turno conclusivo che chiaramente, viste le condizioni migliori, si rivela quello di riferimento per la classifica finale. Svetta Diogo Moreira, ma ci sono i nostri Romano Fenati e Riccardo Rossi tra i primi 10. A referto incidenti per l’esordiente Filippo Farioli e per Scott Ogden nell’ultima sessione di giornata. Domani il terzo ed ultimo giorno di prove ufficiali (qui il programma), vediamo tutti i tempi e le classifiche di oggi.

Prove 1

Moto3, Prove 2

Prove 3

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti