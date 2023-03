Moto3 Test Portimao, day-1: Masia allo scadere su Fenati

La Moto3 ha iniziato a fare sul serio con gli unici tre giorni di test ufficiali. Nel primo giorno a Portimao Romano Fenati ha tenuto a lungo il comando, fino allo scadere del terzo ed ultimo turno, il più veloce di giornata. Jaume Masia infatti riesce a beffarlo proprio nell’ultimo tentativo e per appena 38 millesimi. A referto problemi tecnici per Fellon ed un incidente per Suzuki. Siamo proprio sul circuito che il prossimo weekend ospiterà il primo round dell’intensa stagione MotoGP 2023, una partenza inedita per un’annata molto lunga. L’attività prosegue anche sabato e domenica (qui il programma), di seguito tutti i tempi nelle tre sessioni disputate oggi.

Prove 1

Moto3 Prove 2

Prove 3

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti