Moto3: Surra, Bartolini e VR46 Riders Academy wild card al Mugello

Al Mugello ci saranno due piloti italiani in più in Moto3. Ritorna Elia Bartolini, esordio per Alberto Surra, entrambi con Bardhal VR46 Riders Academy.

Griglia Moto3 che si arricchisce di altri due nostri portacolori in occasione del Gran Premio d’Italia. Parliamo di Alberto Surra ed Elia Bartolini, che avranno l’opportunità di correre al Mugello il prossimo fine settimana coi colori Bardhal VR46 Riders Academy. Nientemeno che la struttura all’esordio nel CIV di categoria e con cui corrono appunto i due piloti italiani. Lo ricordiamo, team sotto la guida di Pietro Bagnaia, ovvero il padre del pilota Ducati in MotoGP Francesco.

“Siamo veramente felici di partecipare al GP d’Italia con le nostre wild card” ha dichiarato Alessio Salucci, responsabile della Academy. “Poterci mettere alla prova nel contesto Mondiale è fonte di grande motivazione per tutto il team.” Certamente molto soddisfatto anche il team manager Pietro Bagnaia. “Siamo entusiasti per questo debutto nel massimo livello. Abbiamo corso al Mugello nel primo weekend CIV e questo ci permette di approcciarci a questa gara mondiale con una buona base di lavoro. La motivazione del team e dei piloti è tanta, come la voglia di affrontare al meglio questa bellissima occasione.”

Elia Bartolini, sammarinese classe 2003, non è un volto completamente nuovo. Il suo esordio infatti c’è stato nel 2019 in occasione del GP di San Marino, chiuso con un 15° posto e quindi il suo primo punto mondiale. Per quanto riguarda il 2021, comanda la classifica CIV Moto3 con due vittorie ed altri due podi nei primi due round disputati. Alberto Surra, torinese classe 2004, sarà invece all’esordio assoluto a livello mondiale. Nel campionato italiano al momento è 8° in classifica generale: se nel primo round al Mugello non è andata male (gara 1 5° con caduta, 2° in gara 2), nel secondo a Misano ci ha messo lo zampino la sfortuna con caduta e KO tecnico.

Foto: VR46 Riders Academy