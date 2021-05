Moto3: storico digiuno di vittorie italiane nei primi 5 GP, come il 2013

Italiani ancora senza vittorie dopo i primi 5 Gran Premi Moto3. Era accaduto solo in un'altra stagione... Rivediamo i protagonisti degli anni scorsi.

Continua l’assenza di vittorie italiane nella classe minore del Motomondiale. Un fatto storico per i nostri colori in Moto3, visto che è successo solo un’altra volta in questa rinnovata categoria, precisamente nel 2013. In tutte le altre stagioni invece c’è stato sempre almeno un trionfo per i nostri ragazzi al via. Anzi, in quell’unica stagione le vittorie sono andate solamente ad un unico paese, come per ora è accaduto all’inizio di questo campionato…

Ma andiamo con ordine. Nel 2012, anno di nascita della Moto3, Romano Fenati vinse la seconda gara stagionale. È sempre lui il protagonista due anni dopo, anzi doppiamente visto che mette il suo sigillo nel terzo e nel quarto appuntamento del campionato, discorso valido anche nel 2015 con il successo nel 5° round. Passa un anno ed abbiamo due nomi da ricordare: Niccolò Antonelli inizia trionfando nel primo GP, c’è poi Fenati protagonista nel terzo evento. Nel 2017 è ancora il pilota ascolano a tenere la media, vincendo la terza tappa dell’anno, mentre nel 2018 brilla Marco Bezzecchi in Argentina, nel secondo evento stagionale.

Anno 2019, si corre a Jerez ed è Antonelli a farsi rivedere, salendo sul gradino più alto nel quarto GP. Il quarto evento del particolare campionato 2020 è in Repubblica Ceca, con Dennis Foggia che mette la sua firma. Manca un anno, ovvero il 2013: sì perché non c’è stata una sola vittoria italiana nelle prime cinque gare. Anzi, era solo l’inizio di un’annata a trazione spagnola, ad opera di Luis Salom (7 vittorie), Alex Rins (6 vittorie), Maverick Viñales (tre vittorie) ed Alex Márquez (una vittoria). Il 2021 per ora è partito allo stesso modo: Masiá, tre volte Acosta e García, ovvero cinque successi iberici. Potremmo avere un 2013-bis?

Foto: motogp.com