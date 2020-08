Moto3, Stiria: Tatsuki Suzuki svetta all’ultimo nelle FP2

Miglior crono delle FP2 per Tatzuki Suzuki, che chiude davanti a Gabriel Rodrigo ed a Tony Arbolino. Vietti il più rapido del venerdì.

Secondo turno di prove libere Moto3 con Tatsuki Suzuki autore del miglior crono proprio alla bandiera a scacchi. Acuto del giapponese del SIC58 Squadra Corse, che supera Gabriel Rodrigo per appena 11 millesimi, mentre chiude terzo Tony Arbolino. In classifica combinata si mantiene al comando Celestino Vietti col tempo delle FP1, una volta di più turno dai distacchi davvero minimi.

Pomeriggio al Red Bull Ring in cui la temperatura si è alzata notevolmente rispetto al mattino: 30° C nell’aria, oltre 50° C sull’asfalto. In queste condizioni la classe Moto3 scende nuovamente in pista per disputare il secondo turno di libere del Gran Premio di Stiria. Inizialmente è Fernández a dettare il passo, seguito da Arbolino e Foggia, ma nella seconda parte del turno si rivede Vietti.

I tempi sono più alti rispetto a quanto visto al mattino, ma non manca comunque qualche cambiamento in classifica combinata. Per quanto riguarda il turno, è Tatsuki Suzuki a portarsi al comando proprio all’ultimo, superando Gabriel Rodrigo, mentre in terza piazza finale c’è Tony Arbolino. Altro turno davvero combattuto, soprattutto sul finale: per trovare un distacco oltre il secondo dobbiamo scendere fino al 25° posto.

