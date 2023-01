Moto3, Stefano Nepa verso il ritorno in sella “Ora posso fare tutto”

Il percorso di recupero procede con costanza e senza intoppi. Stefano Nepa continua a lavorare dopo l’importante infortunio in cui è incappato nello scorso GP in Malesia. Una frattura ad una gamba per cui sono serviti più interventi, ma da allora il pilota abruzzese del Team MTA si sta impegnando senza sosta per tornare in forma. La prossima settimana ci sarà la prova del nove, ovvero il ritorno in sella ad una moto stradale: un passo importante per capire a che punto è la sua condizione. Per i primi test e l’inizio di stagione c’è ancora tempo, Nepa vuole arrivarci il più preparato possibile.

“Tutti i giorni sto facendo riabilitazione, chiamiamola così. Ma ormai si può dire che sono ad un punto in cui è riabilitazione, ma ho ripreso a fare quasi tutti gli allenamenti di una volta. Tranne la moto” ha raccontato Stefano Nepa a Corsedimoto. Si procede quindi senza complicazioni e manca solo il ritorno in sella, ma non dovrà attendere a lungo. “Sto ancora aspettando un’altra settimana, poi andrò in Spagna con la mia R6” ha infatti sottolineato. “Ho risentito i dottori la settimana scorsa e mi hanno detto che posso fare anche motocross, chiaramente senza esagerare o fare cavolate tipo finire per terra. Ma posso andare in moto, posso fare tutto.”

Nepa senza pause: “Lavoro tutti i giorni”

Notizie molto positive dopo lo sfortunato episodio a Sepang e ciò che è seguito. “A novembre la situazione non era ancora chiara e mi avevano allungato un bel po’ il ritorno” ha ammesso Nepa. “Mi dicevano cose tipo ‘Per inizio campionato ce la fai, ci vuole tempo, è una frattura abbastanza importante’… Non era bella la situazione.” In seguito invece è andata sempre meglio. “Una volta tornato a casa ho fatto due settimane in cui ho sbloccato ginocchio e caviglia, che erano la priorità. Appena mi hanno dato l’ok per levare il tutore e camminare, piano piano ho iniziato a fare attività fisica. Principalmente per la gamba, per recuperare il tono muscolare e tutto il resto.” Un processo di recupero che continua ininterrottamente. “Lavoro tutti i giorni, dal lunedì al sabato. La domenica mi “riposo”: sto a casa, ma faccio sempre dei lavoretti con gli elastici ed altri esercizi. Ma tutti i giorni passo in palestra, subito dopo faccio fisioterapia per scaricarla, bicicletta, rullo, piscina…”

Come accennato, ora attende il passo successivo. “Non vedo l’ora di tornare in sella” ha ribadito Nepa. “Adesso che mi hanno dato anche l’ok per quello sto aspettando di andare in moto e vedere come risponde.” Se avesse potuto ci avrebbe già provato, ma il meteo nella sua zona non è stato clemente. “Volevo andare col cross questo fine settimana, ma qui da me mette solo pioggia e neve, ci sono 3-4° o anche qualcosina in meno… Non ci riesco.” Bisogna quindi aspettare il viaggio in Spagna per la prima prova. “Per adesso sono tranquillo. Ci sono ancora due mesi prima dell’inizio del campionato, quindi è tutto di guadagnato e si lavora, poi vedremo” ha concluso il 21enne abruzzese.

Foto: motogp.com