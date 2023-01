Moto3, Stefano Nepa volta pagina “Come non avessi avuto un infortunio”

La salita s’è fermata proprio sul più bello, e con un brivido. Stefano Nepa infatti è stato il protagonista di un brutto incidente in Malesia, fortunatamente “solo” con una gamba fratturata. Un finale prematuro di 2022 dopo due GP chiusi in top 5, mostrando convincenti segnali di crescita in un’annata complessa. Peccato per gli ultimi due round saltati, ma è una motivazione in più per il prossimo anno. Dove può arrivare? Nepa sarà uno degli italiani più esperti e quindi di riferimento in Moto3, potrebbe essere l’anno giusto per iniziare a lasciare il segno.

Il percorso mondiale

Il suo debutto mondiale non è avvenuto esattamente in maniera ‘lineare’. Stefano Nepa ha iniziato con due mezze stagioni (2018-2019) da sostituto, il difficile 2020 è il suo primo anno completo in Moto3. Da notare però che il giovane abruzzese conclude tutti i GP di quell’anno, i quattro zeri a referto arrivano non per ritiri, ma per piazzamenti fuori dalla top 15. Nel 2021 c’è qualche zero in più, con anche un ritiro in gara, ed arriva il miglior risultato mondiale fino a quel momento, il 5° posto nel GP dell’Emilia Romagna. Quest’anno si aspettava un ulteriore passo avanti, ma le novità KTM lo hanno un po’ disorientato e non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto. Nella seconda metà di campionato riesce però a risalire: replica la P5, stavolta a Silverstone, fa ancora meglio in Thailandia col 4° posto al traguardo, è 5° in Australia. Qui la sua stagione s’è fermata col violento highside proprio all’inizio del GP della Malesia, quando era di nuovo nelle zone alte…

Quanti cambi per Nepa

Cos’hanno in comune i suoi anni mondiali? Solamente il fatto di averli disputati in sella ad una KTM, ma con colori sempre differenti. Nel 2018 è con CIP, nel 2019 con Reale Avintia Racing, nel 2020 è con Aspar Team, nel 2021 passa a BOE Motorsports. Nel 2022 è approdato nell’esordiente Team MTA di Alessandro Tonucci, in cui rimarrà anche nel 2023. Un segnale di continuità che certo è una spinta in più. I problemi alla gamba sono tutt’altro che superati al momento ma, come ci ha detto lo stesso Nepa, “Farò di tutto per arrivare a Portimao come se non avessi avuto un infortunio.” Sarà l’anno in cui lo vedremo costantemente protagonista? La speranza è certamente quella.

Foto: motogp.com