Moto3: Stefano Nepa premiato dall’assessore allo sport abruzzese

Stefano Nepa premiato questa mattina nella sede della Regione Abruzzo. L'assessore allo sport: "Un riconoscimento diventa uno stimolo a fare sempre meglio."

Alle spalle la sua prima stagione completa nel Mondiale Moto3, davanti a sé la seconda annata, con cambio di team. Ma prima di tornare in pista c’è un premio per Stefano Nepa: arriva direttamente dalle mani dell’assessore allo sport della sua regione. Questa mattina l’ex Aspar Team e futuro alfiere BOE Skull Rider Facile.Energy ha così ricevuto un riconoscimento istituzionale nella sede della Regione Abruzzo a Pescara.

“I talenti vanno premiati” ha sottolineato l’assessore Guido Quintino Liris. “Quando poi sono così giovani, un riconoscimento diventa anche uno stimolo, un incoraggiamento a fare sempre meglio.” Aggiungendo anche che “Stefano è una promessa, in parte già mantenuta, del professionismo abruzzese. Lo seguiremo nelle nuove sfide che lo attendono con grande fiducia.”

Emozionato il campione italiano PreMoto3 2014, che ha portato tra le altre cose una sua fotografia che lo ritrae in azione nella stagione appena conclusa. “Ringrazio per questo prezioso riconoscimento” ha dichiarato il 19enne pilota Moto3. “Un evento inaspettato che mi riempie di orgoglio. Non vedo l’ora di ripartire, spero di non deludere tutti gli appassionati e la mia terra.”

Foto: Twitter