Moto3, Simoncelli: “Sabato sveleremo il nome del secondo pilota”

SIC58 Squadra Corse ufficializzerà il secondo pilota nel GP di Valencia. In pista si spera in risultati decisamente migliori dell'ultimo evento.

Nel secondo weekend di Valencia il SIC58 Squadra Corse ufficializzerà il completamento della formazione 2021. Lo annuncia il boss Paolo Simoncelli attraverso il suo blog settimanale. Dopo il rinnovo di Tatsuki Suzuki e la partenza di Niccolò Antonelli, resta da capire chi erediterà la seconda Honda della squadra tricolore. Ma a breve un altro tassello della griglia Moto3 dell’anno prossimo verrà sistemato.

“Si dice che l’attesa aumenti il desiderio. Quindi il nome del pilota che prenderà il posto di Antonelli ve lo svelerò solo sabato prossimo.” Con queste parole Simoncelli chiarisce le sue intenzioni. La firma quindi c’è già, ancora qualche giorno per sapere anche il nome. Nel frattempo si torna in pista, nella speranza che Valencia-2 vada decisamente meglio di quanto visto lo scorso fine settimana (un doppio zero in gara, a conclusione di un GP complesso da subito).

“Continua imperterrito il nostro periodo no” scrive Simoncelli. “Stavolta è il risultato di maltempo, condizioni della pista critiche e una buona dose di sfortuna.” Sta di fatto che Suzuki si ritrova 19° in griglia, Antonelli è ultimo. In gara non va meglio. “Tatsuki viene buttato giù da Rodrigo quand’era 10°. Niccolò, in rimonta, mentre deve superare Migno perde l’avantreno e cade.” Bisogna voltare subito pagina. “Speriamo nel tempo meno ostico ed anche un po’ più di fortunata.”