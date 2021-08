Romano Fenati vola anche nelle FP3, riscrivendo nuovamente il record assoluto. Seguono Sasaki e Binder, il leader Moto3 Acosta va in Q1.

Vetta della classifica nelle prime libere, replica nelle FP2, eccolo nuovamente al top nell’ultima sessione. Romano Fenati è decisamente in forma a Silverstone, che ha anche riscritto per ben due volte il nuovo record assoluto del tracciato. Nelle tante scene di caccia alle scie viste anche oggi, l’alfiere Max Racing Team stampa i suoi riferimenti sempre in solitaria. Non manca un intoppo a bandiera a scacchi esposta, ma certo non cambia il risultato con cui si avvicina alla Q2. Dietro di lui ci sono Ayumu Sasaki e Darryn Binder, in top 14 anche il convalescente Antonelli, Foggia, Rossi, Migno e Nepa. Solo 15° invece il leader Moto3 Pedro Acosta, che ritroveremo quindi in Q1. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Temperature tra i 13 ed i 15° C, cielo nuvoloso e vento. Inizia così il turno di prove libere più importante, utile per decidere chi saranno i 14 piloti direttamente in Q2. Ma sono condizioni piuttosto complicate, come dimostrano gli incidenti che seguiranno. A referto nei primi minuti una scivolata senza conseguenze per Öncü, che anzi riparte subito, finiranno a terra anche Rodrigo e Salac (qui le immagini), segue poi un piccolo highside per García. I tempi in classifica a lungo sono piuttosto lenti, ben lontani dal nuovo record stampato ieri da Fenati. Nella seconda parte della sessione in due scendono sotto il muro di 2:12, fino ad arrivare all’assalto finale (con traffico e caccia alle scie). Romano Fenati invece è ben da solo quando mette il turbo e riscrive ancora il record assoluto! Salac finirà a terra di nuovo, mentre Ayumu Sasaki e Darryn Binder chiudono dietro all’italiano, seppur a distanza.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com