Il leader Moto3 dovrà disputare il primo turno di qualifiche. È questa la prima notizia alla fine della terza ed ultima sessione di prove libere a Silverstone. Sergio Garcia non rientra in top 14, cosa che invece riesce a Dennis Foggia, ottavo quasi allo scadere. È una buona notizia anche per Izan Guevara, diretto rivale del pilota #11, che ha solo tre punti di ritardo e continua a mandare segnali… Tatsuki Suzuki arriverà in Q2 con il crono di riferimento, vanno avanti anche Andrea Migno e Stefano Nepa. Ecco com’è andata.

Moto3, Prove Libere 3

John McPhee ha piazzato la zampata alla fine del primo giorno a Silverstone. Quattro italiani provvisoriamente tra i primi 14, è precipitato molto indietro invece il leader iridato Sergio García (il resoconto delle FP2). Alla vigilia delle prime libere è arrivata la prima ufficialità in Moto3: Stefano Nepa e MTA Racing avanti insieme anche nel 2023. “Un pilota italiano in un team italiano, due anni assieme poi è il tempo giusto” ha commentato in merito il boss Alessandro Tonucci. Ed il secondo pilota? L’idea sarebbe confermare anche Ivan Ortolá, ma si vedrà. “Decideremo nelle prossime due, tre settimane.”

Guardando alla pista, tutti alla ricerca del piazzamento in top 14 per accedere direttamente alla Q2. Inizia bene Öncü, immediatamente in vetta davanti a Foggia e Muñoz, ma i tempi sono più alti rispetto alle FP2 e per buona parte del turno non si vedono cambiamenti di rilievo. Dalla seconda metà invece è un altro discorso, soprattutto per Foggia che scende sempre più indietro e rischia di finire fuori dalle posizioni utili. Non va meglio a García, che non riesce a trovare la quadra per risalire… E non gli riesce, lo spagnolo dovrà disputare la Q1! Risale invece Dennis Foggia, ben piazzati anche Andrea Migno e Stefano Nepa, comanda Tatsuki Suzuki.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com