Romano Fenati vola anche nelle FP2, prima piazza con il nuovo record assoluto. A seguire Ayumu Sasaki ed il convalescente Niccolò Antonelli.

Miglior crono nelle prime libere, limato sensibilmente anche nel pomeriggio. Romano Fenati è il dominatore del venerdì Moto3 a Silverstone, riscrivendo anche il record assoluto della pista, in precedenza stampato da Arbolino. L’alfiere Max Racing Team precede Ayumu Sasaki e Niccolò Antonelli, ricordiamo appena rientrato da una lesione alla mano destra (frattura di terzo e quarto metacarpo). Provvisoriamente in Q2 anche Riccardo Rossi, Dennis Foggia (qui il comunicato del team riguardo le sue parole in Austria) e Stefano Nepa, nona piazza per il leader iridato Pedro Acosta. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Si riparte da quanto fatto al mattino, ovvero al guizzo di Romano Fenati, che ha stampato il tempo di riferimento nelle prime libere a Silverstone. Non passa molto tempo prima di rivederlo in testa anche in questa seconda sessione, con Öncü e Masiá subito a seguire. Seguiranno però svariati cambiamenti in classifica nel corso della sessione, oltre ad un incidente senza conseguenze per Salac. Ma ecco che torna nuovamente a brillare il pilota ascolano del Max Racing Team: vola in testa con il nuovo record assoluto, polverizzando il precedente 2:11.631 nelle mani di Arbolino dal 2019. A poco più di un decimo c’è Ayumu Sasaki, terza piazza per il convalescente Niccolò Antonelli.

La classifica FP2/combinata