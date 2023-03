Moto3, scatta il 2023 con due giorni di test privati a Jerez

In archivio tre giorni di test per la MotoE (con maltempo), ma a Jerez ci sarà ancora movimento. Il 9 ed il 10 marzo infatti tocca ai ragazzi della Moto3, al completo per il primo ‘riscaldamento’ verso la stagione 2023. Due giornate di test privati per l’intera griglia della classe minore con orario 10:00-18:00, nella speranza che il meteo sia un po’ più clemente rispetto a quanto visto per la classe elettrica. Sarà poi una prova importante per tutti i nostri portacolori, per differenti motivi.

Stefano Nepa non tocca una Moto3 dallo scorso ottobre, Matteo Bertelle addirittura da giugno 2022. Sarà quindi il primo importante contatto dopo un lungo recupero dai rispettivi infortuni. Romano Fenati torna in classe minore e si rilancia con Snipers Team, senza obiettivi precisi ma determinato a fare bene, Riccardo Rossi poi è atteso al varco per il passo in più. L’ultimo dei nostri è Filippo Farioli, l’unico debuttante italiano ed alla prima vera prova da pilota ufficiale in sella alla Moto3 mondiale. Curiosità anche per gli altri esordienti, ma pure per il resto della griglia. Chi sarà il favorito per il 2023? È presto per dirlo, ma si comincia ad avere una prima vaga idea dei valori in pista. Tempo permettendo.

Moto3, l’entry list

Red Bull KTM Ajo: Deniz Oncu-José Antonio Rueda

Red Bull KTM Tech3: Filippo Farioli-Daniel Holgado

GASGAS Aspar Team: Ryusei Yamanaka-David Alonso

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Collin Veijer-Ayumu Sasaki

Angeluss MTA Team: Stefano Nepa-Ivan Ortola

MT Helmets-MSI: Diogo Moreira-Syarifuddin Azman

CIP Green Power: Lorenzo Fellon-David Salvador

CFMoto PruestelGP: Xavi Artigas-Joel Kelso

BOE Motorsport: Ana Carrasco-David Muñoz

Leopard Racing: Jaume Masia-Tatsuki Suzuki

Snipers Team: Matteo Bertelle-Romano Fenati

Vision Track Racing Team: Scott Ogden-Joshua Whatley

Sic58 Squadra Corse: Riccardo Rossi-Kaito Toba

Honda Team Asia: Mario Suryo Aji-Taiyo Furusato

