Moto3 Sachsenring, Prove 3: Guevara da record, Foggia e Migno in Q2

Il record Moto3 assoluto non è più il crono di 1:26.044 stampato da Marcos Ramírez. Izan Guevara lo cancella nettamente con un 1:25.925 stampato nel terzo ed ultimo turno di prove libere. Il #28 del Aspar Team sta davvero volando, eccolo in vetta diretto in Q2 come pilota di riferimento. Ayumu Sasaki si prende il secondo posto, gran mattinata per gli esordienti David Muñoz e Scott Ogden, ma ci sono anche Dennis Foggia ed Andrea Migno (caduto) in top 14. Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

Prove Libere 3

Si riparte da Tatsuki Suzuki top delle libere del venerdì, con Izan Guevara e Dennis Foggia a ruota. Saranno loro i primi tre verso la Q2 diretta? È un turno decisivo per saperlo, ma la situazione si complica presto per Lorenzo Fellon, a terra alla curva 1 dopo un mezzo highside. ‘Salvataggio’ invece per Ivan Ortolá, che negli ultimi minuti evita di un soffio una scivolata sempre nello stesso punto, non è fortunato invece Andrea Migno invece protagonista di una caduta. Dopo una prima parte di turno ‘tranquilla’, arrivano gli scossoni in classifica nella seconda metà di sessione. In particolare con Izan Guevara che vola al comando con Ayumu Sasaki 2°, gran turno per i rookie David Muñoz e Scott Ogden che completano la top 4. Dennis Foggia è 9°, Migno rimane in top 14 nonostante la caduta.

La classifica Moto3 FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com