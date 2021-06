Moto3 Sachsenring, Prove 2: il leader Pedro Acosta batte un colpo

Pedro Acosta è il migliore del secondo turno di libere. Seguono Gabriel Rodrigo e Deniz Öncü, John McPhee tiene il miglior crono di giornata.

La zampata del leader iridato in una seconda sessione al Sachsenring dalle temperature ben più alte rispetto al mattino. Pedro Acosta stampa il miglior crono in questo secondo ed ultimo turno di libere del venerdì, seguito da Gabriel Rodrigo e da Deniz Öncü, con Romano Fenati miglior italiano in quinta piazza. Ma lo spagnolo non riesce a scalzare John McPhee, che rimane al comando in classifica Moto3 combinata davanti a Tatsuki Suzuki ed al capoclassifica delle FP2, uno dei pochi a migliorarsi in quest’ultima sessione del venerdì.

Prove libere 2

Si riparte dal miglior crono in 1:26.739 stampato da McPhee. Si comincia con Fenati al comando, ma poco dopo è il pilota scozzese del team Petronas a riprendere la testa della classifica. García invece è protagonista di un highside alla curva 3, fortunatamente senza conseguenze, mentre non manca un lungo nella ghiaia per il rookie Fellon. A referto anche un bel salvataggio per Masiá, mentre Toba scivola poco dopo. La testa della classifica cambia ancora, da dire che con le temperature ben più alte rispetto al mattino sono davvero pochi quelli che riescono a migliorarsi. Finale di turno con anche un problema meccanico per Migno, costretto a fermarsi a bordo pista, mentre si porta al comando l’attuale leader Moto3 Pedro Acosta. La bandiera a scacchi decreta la chiusura del turno col giovane rookie al comando, seguono Gabriel Rodrigo e Deniz Öncü.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Red Bull KTM Ajo