Moto3 Sachsenring, Prove 2: Doppietta Leopard, Suzuki precede Foggia

Ruggito della coppia Leopard nel pomeriggio al Sachsenring. Tatsuki Suzuki comanda la classifica del secondo turno di libere Moto3, segue Dennis Foggia a a poco più di un decimo, terza piazza per Izan Guevara, il migliore del mattino. Guardando la classifica combinata, lo spagnolo si infila tra i due compagni di squadra, provvisoriamente anche Nepa e Migno nella top 14.

Prove Libere 2

Si riparte da Izan Guevara al comando della sessione mattutina, seguito da McPhee e da Foggia. E si riparte proprio dall’agguerrito spagnolo del team Aspar, con l’italiano di Leopard che segue a ruota, a precedere il rientrante Sasaki e Rossi. A referto nella seconda parte del turno un incidente per Kaito Toba, arriva un cambio al vertice solo nei minuti finali. Ci pensano i due ragazzi Leopard: Tatsuki Suzuki vola in vetta per quanto riguarda la classifica del turno e combinata, Dennis Foggia è 2° nelle FP3 davanti a Izan Guevara. A referto anche un incidente nei minuti finali per Carlos Tatay, scivolato alla curva 8 senza conseguenze.

La classifica Moto3 FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com