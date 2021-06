Moto3 Sachsenring, Prove 1: John McPhee apre il ritorno in Germania

John McPhee svetta nella prima sessione di libere Moto3 al Sachsenring. Dietro al pilota scozzese troviamo Suzuki, Rodrigo e Nepa.

Primo turno di libere in Germania dal 2019, con John McPhee al comando della classifica dei tempi. Il pilota scozzese di Petronas Sprinta Racing brilla infatti in questa sessione inaugurale del GP al Sachsenring, precedendo Tatsuki Suzuki e Gabriel Rodrigo. Miglior italiano Stefano Nepa, autore del quarto miglior crono davanti al leader Moto3 Pedro Acosta, con una top 11 racchiusa in meno di un secondo. Attività conclusa, i piloti della classe minore torneranno in azione alle 13:15 per l’ultimo turno di giornata.

Prove libere 1

In casa CIP ancora assente Kofler, suo sostituto qui e ad Assen è Joel Kelso, all’esordio nel Motomondiale. Nemmeno Tatay si è ancora rimesso, troviamo nuovamente in pista Elia Bartolini con i colori Esponsorama. Ricordiamo poi i tempi di riferimento su questa pista, risalenti all’edizione 2019: record in gara 1:26.714 stampato da Can Öncü, 1:26.044 invece il record assoluto realizzato da Marcos Ramírez. Suzuki prende presto il comando della classifica dei tempi, lo seguono Rodrigo ed un tris di italiani, con 18 piloti racchiusi in meno di un secondo. Almeno fino a pochi minuti dalla fine, quando registriamo svariati cambiamenti: alla fine ecco John McPhee in vetta, con un decimo di vantaggio su Tatsuki Suzuki e Gabriel Rodrigo.

La classifica

Foto: Petronas SRT