Moto3: Ryusei Yamanaka al Mugello nel ricordo di Jason Dupasquier

Tra pochi giorni si torna su un circuito apprezzatissimo, il mitico Autodromo del Mugello. Teatro però nel 2021 di un gravissimo incidente durante le qualifiche Moto3, costato la vita al giovane talento svizzero Jason Dupasquier. È stato lui il primo pensiero di Ryusei Yamanaka, allora suo compagno di squadra in PrüstelGP. L’attuale alfiere MT Helmets-MSi arriva ancora più carico alla tappa in Italia, determinato ad onorare la memoria dell’amico nel miglior modo possibile. Sulla scia del doppio ottavo posto degli ultimi due GP, i suoi migliori risultati stagionali finora.

Le parole di Ryusei Yamanaka sono chiare. “Non vedo l’ora di correre al Mugello, anche se il mio amico Jason Dupasquier lì ci ha lasciati l’anno scorso. Voglio essere veloce per lui, per dedicargli un bel risultato.” Nel GP 2021 non ha partecipato alla corsa dopo la scomparsa del collega, quest’anno è doppiamente carico. Come conferma anche il team manager Jordi Gatell. “Ryusei sta diventando sempre più competitivo. Arriva al Mugello determinato a rendere omaggio nel miglior modo possibile al suo compagno di squadra Jason Dupasquier.”

Foto: Instagram-Ryusei Yamanaka